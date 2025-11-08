Beşiktaş'tan transferde Stefan Ortega hamlesi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kaleci konusunda transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, önemli bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Manchester City'den Alman eldiven Stefan Ortega'yı listesine ekledi.

33 yaşındaki kaleci, Manchester City'de forma şansı bulamadığı için ocak ayında ayrılmak istiyor. Kartal'ın Alman file bekçisini yakından izlediği ve kısa sürede harekete geçmeyi planladığı vurgulandı.

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ortega'nın birinci kaleci olarak düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği kaydedildi. 2022'den beri İngiliz kulübünde olan deneyimli 1 numara birçok önemli başarı kazandı. Ortega; City kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Premier Lig, 1 FA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

CORDOBA VE FABRI GİBİ

Beşiktaş'ın kaleci tercihinde öne çıkan Stefan Ortega, topu geriden oyuna sokması ve pas yeteneğiyle tanınıyor. Siyahbeyazlıların tarihinde şampiyonluklar yaşamış 1 numaralar Oscar Cordoba ve Fabricio'yu anımsatan Ortega, pas yeteneğiyle futbolseverlerin beğenisini topluyor.

EN SON KARIUS

Siyah-beyazlı takımda en son yabancı kaleci Loris Karius olmuştu. Kartal'da 5 senedir yabancı kaleci oynamıyor. Beşiktaş'ta 2019-20 sezonunda son olarak Alman eldiven Karius forma giymişti. 2020'den bu yana Kara Kartal'da hep yerli kaleciler yer aldı. 2020-21'den bu yana Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin ve Utku Yuvakuran kaleye geçti.