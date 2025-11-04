Julia’nın siyah beyaz aşkı

Beşiktaş Voleybol Takımı’nın yıldızı Julia Szczurowska, konu siyahbeyazlı renkler olduğunda elinden gelen her şeyi yapabileceğini söyledi. Polonyalı pasör çaprazı, “Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var. Umarım daha çok taraftar maçlarımıza gelir, çünkü onlara ihtiyacımız var. Her maç kanıtlamamız gereken şeyler var” dedi.
Beşiktaş Voleybol Takımı'nın yıldızı Julia Szczurowska, konu siyahbeyazlı renkler olduğunda elinden gelen her şeyi yapabileceğini söyledi. Polonyalı pasör çaprazı, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var. Umarım daha çok taraftar maçlarımıza gelir, çünkü onlara ihtiyacımız var. Her maç kanıtlamamız gereken şeyler var" dedi.