Aygül ayrıldı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yollar ayrıldı. KAP’a yapılan açıklamada “Sayın Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e şirketimize katkıları için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yollar ayrıldı. KAP'a yapılan açıklamada "Sayın Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül'e şirketimize katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
