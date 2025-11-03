Orkan Çınar: Döner kesmek orta açmaktan daha zor

Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma deneyimi yaşayan Orkan Çınar, 29 yaşında futbolu bıraktı ve Bursa'da bir dönerci dükkanı açtı. Orkan'ın dönerci dükkanında sipariş alırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada kısa süre içinde gündem olurken A Spor'a verdiği özel röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÖMÜRLÜK BİR İŞ YAPMAK İSTİYORDUM"

Orkan, dönerci dükkanı açma hikayesini "Artık ömürlük bir iş yapmak istiyordum. Berlin'de 25-30 senelik bir döner ustası olan babama güvenerek İnegöl'üme Alman usulü döner getirtmek istedim. Bunu da babama güvenerek yaptım." sözleriyle anlattı.

❝İYİ Kİ BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞIM!❞ 💥 Bir dönem Beşiktaş forması giyen Orkan Çınar, 29 yaşında futbolu bıraktı ve Bursa'da dönerci dükkanı açtı. 📺 Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açan Orkan Çınar, A Spor'a konuştu. 🎙️ @IbrhmUslu pic.twitter.com/AIyxJPYBnJ — A Spor (@aspor) November 3, 2025

"BEŞİKTAŞ HALKIN TAKIMIDIR"

Beşiktaş'taki yıllarından bahseden eski kanat oyuncusu, ''Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşamak isterdim ama nasip değilmiş. Onların desteklerini hep hissediyorum. Beşiktaş halkın takımıdır.'' ifadelerinde bulundu.

"ÇOK ÖZEL BİR KULÜPTE ÇOK ÖZEL BİR GECEYDİ"

Siyah beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadelede eden Orkan Çınar, Leipzig maçının onun için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Dortmund doğumlu eski futbolcu, "Elimde kalan tek forma Leipzig maçında giydiğim Beşiktaş forması. Diğer bütün formaları dağıttım. Bu formayı kimse vermedim. Çünkü benim için çok özel bir forma. Çok özel bir kulüpte çok özel bir gece yaşadım. Bu formayı kimse benden alamaz." dedi.