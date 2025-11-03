Ne yaptın Kaptan?

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe derbisine fırtına gibi giren Beşiktaş, El Bilal Toure ve Emirhan'ın golleriyle ilk 22 dakikada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Orkun Kökçü 25. dakikada Edson Alvarez'e yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. VAR uyarısının ardından pozisyonu monitörde izleyen hakem Ali Yılmaz sarı kartı iptal ederek siyah-beyazlı takımın kaptanına kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş kulübesi karara tepki gösterdi.

SU ŞİŞESİNİ TEKMELEDİ

Karara öfkelenen teknik direktör Sergen Yalçın saha içindeki su şişesini tekmeledi ve dördüncü hakemin uyarısıyla kırmızı kart gördü. 52 yaşındaki teknik adam yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan tribüne çıktı. Bu arada Orkun Kökçü Beşiktaş kariyerinde ikinci kırmızı kartını gördü. 24 yaşındaki futbolcuya RAMS Başakşehir müsabakasında 90+8'de yine VAR uyarısıyla kırmızı kart çıkmıştı.

ÖZGÜR FİLİSTİN PANKARTI

Siyah-beyazlı tribünler dev derbide Filistin'i unutmadı. Karşılaşmadan önce kale arkasına açılan koreografide Free Palestine (Özgür Filistin) yazısıyla Küresel Sumud Filosu resmedildi. Tribünlerin diğer kesimlerinde ise Filistin bayrakları açıldı. Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan 'Leve Palestine' çaldı.

ŞAMPİYON TOPRAK'A FORMA VE ÇİÇEK

2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na derbi öncesi forma ve çiçek takdim edildi.

Tüpraş Stadı'nda saha kenarına motosikletiyle gelen Toprak Razgatlıoğlu'na asbaşkan Murat Kılıç hediyelerini verdi.

RICARDO QUARESMA DERBİYİ İZLEDİ

Beşiktaş'ın efsanesi Quaresma, Fenerbahçe derbisini yerinde takip etti. Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen Portekizli oyuncuya tribünler maç öncesinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Q7, 2022 yılında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

HİKMET ÇAPANOĞLU ANILDI

Vefat eden Beşiktaş 17 Yaş Altı Akademi Takımı'nın teknik sorumlusu ve kulübün eski futbolcusu Hikmet Çapanoğlu anıldı. Yapılan anonsta Çapanoğlu'nun hayatına dair bilgiler verildi.

Çapanoğlu için bugün BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ve 11.00'de Tüpraş Stadyumu Beşiktaş JK Müzesi tarihi kapı önünde bir tören düzenlenecek. Çapanoğlu'nun naaşı törenin ardından Sinanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.