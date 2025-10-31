Rafa sevinci

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ile birlikte ofansta en etkili isim olarak dikkat çeken Rafa Silva, Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Tedavisi için sağlık ekibinin seferberlik ilan ettiği Portekizli yıldız Kasımpaşa müsabakasında dinlendirilmişti. İyileşen Rafa Silva'nın dün takımla birlikte çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü. Tecrübeli maestronun pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Derbilerdeki performansıyla takımını sırtlayan Rafa Silva, F.Bahçe maçlarında hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa kulvarında toplam 15 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.