Beşiktaş'tan bahis açıklaması!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş, bahis skandalı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 21:19 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2025 Cuma 21:24
Trendyol Süper Lig'in İstanbul temsilcilerinden Beşiktaş, bahis skandalı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda Beşiktaş'ın soruşturmaya müdahil olmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğu duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

'Kulübümüz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya bugün müdahil olma başvurusunda bulunmuştur.

Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ve kulübümüzün soruşturma kapsamında her türlü desteği vermeye hazır olduğu başsavcılık makamına bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'

SON DAKİKA
