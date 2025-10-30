Kırmızı derbi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesinde çıkan kartlar dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 50 derbide hakemler tam 34 kez kırmızı kartına başvurmak durumunda kaldı. Bu 34 kartın 22'sini siyah-beyazlı futbolcular görürken sarı-lacivertli futbolcular ise 12 kez kızardı. Söz konusu süreçte Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi. Bunların 8'i ev sahibi siyah beyazlı oyunculara, 6'sı da misafir sarı-lacivertli futbolculara gösterildi.

SON 5 MAÇTA 3 KIRMIZI

Kadıköy'deki derbilere bakıldığında ise Beşiktaş'ın burada daha hırçın bir görüntü çizdiği göze çarpıyor.

Hakemlerin 20 kez başvurduğu kırmızı kartların 14'ünde siyah-beyazlılar cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise 6 kez iç sahada oyundan ihraç edildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, ligde oynadığı son 5 mücadelede ise 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Bu maçlarda Gedson Fernandes, Al Musrati ve Welinton ihraç edilmişti.