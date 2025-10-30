CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kırmızı derbi

Kırmızı derbi

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesinde çıkan kartlar dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 50 derbide hakemler tam 34 kez kırmızı kartına başvurmak durumunda kaldı. Bu 34 kartın 22'sini siyah-beyazlı futbolcular görürken sarı-lacivertli futbolcular ise 12 kez kızardı. Söz konusu süreçte Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kırmızı derbi

Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesinde çıkan kartlar dikkat çekiyor. İki takım arasındaki son 50 derbide hakemler tam 34 kez kırmızı kartına başvurmak durumunda kaldı. Bu 34 kartın 22'sini siyah-beyazlı futbolcular görürken sarı-lacivertli futbolcular ise 12 kez kızardı. Söz konusu süreçte Beşiktaş'ın sahasında oynanan maçlarda 14 kırmızı kart gösterildi. Bunların 8'i ev sahibi siyah beyazlı oyunculara, 6'sı da misafir sarı-lacivertli futbolculara gösterildi.

SON 5 MAÇTA 3 KIRMIZI

Kadıköy'deki derbilere bakıldığında ise Beşiktaş'ın burada daha hırçın bir görüntü çizdiği göze çarpıyor.

Hakemlerin 20 kez başvurduğu kırmızı kartların 14'ünde siyah-beyazlılar cezalandırıldı. Sarı-lacivertli futbolcular ise 6 kez iç sahada oyundan ihraç edildi. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, ligde oynadığı son 5 mücadelede ise 3 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlı oyuncular gördü. Bu maçlarda Gedson Fernandes, Al Musrati ve Welinton ihraç edilmişti.

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
G.Saray'a Sambacı stoper!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58