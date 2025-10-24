Maçın hakemi Kayatepe

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu. Bu sezon Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etmişti.
