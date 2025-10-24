Kartal Copa City'de uçacak

Beşiktaş, taraftarların dev maçlar öncesindeki heyecanlı hazırlık süreçlerini yönettikleri, sürükleyici şehir yönetim oyunu Copa City'ye resmi olarak katılıyor. Sadık taraftar kitlesiyle siyah-beyazlılar, futbolun ateşli ruhunu Copa City'nin nefes kesen dünyasına taşıyor. Beşiktaş Esports Genel Müdürü Ege Budak yaptığı açıklamada "Beşiktaş JK olarak, bu eşsiz platformun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.
