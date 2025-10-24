CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kaleyi kapattı

Kaleyi kapattı

Mert Günok'un yerine Konyaspor sınavına ilk 11 başlayan 24 yaşındaki eldiven, kalesini gole kapatarak beğeni topladı. 3 kurtarış yapan Ersin bundan sonra ilk 11'de görev alacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kaleyi kapattı

Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 8. haftasındaki Gençlerbirliği maçında 3 dakikada 2 gol yiyen kaleci Mert Günok'u ıslıklarla protesto etmişti. Formsuzluğu ile dikkat çeken ve yönetim kurulu kararıyla kaptanlığı alınan 36 yaşındaki eldiven, ilk 11'deki yerini de kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın Konyaspor karşısında Ersin Destanoğlu'na kaleyi teslim etti. 24 yaşındaki file bekçisinin zorlu müsabakadaki performansı camianın beğenisini kazandı. Toplam 3 kurtarış yapan, 1 de top uzaklaştıran genç eldiven, Sofascore verilerine göre 7.5 puanla siyah-beyazlı takımın iyileri arasında yer aldı. Ersin ilk maçında kalesinde gol görmeyerek kendisine güvenen teknik direktör Sergen Yalçın'ı da mahcup etmedi.

SON ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİ

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, 2020-2021 sezonunda elde edilen son şampiyonlukta önemli bir pay sahibiydi. Söz konusu sezon Trendyol Süper Lig'de 35 maç siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi, tam 13 müsabakada kalesinde gol görmemişti.

F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde!
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması
DİĞER
Avrupa'da Türk haftası! UEFA ülke puanı alev aldı...
Başkan Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını bugün açıklayacak!
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Berke Özer yine penaltı kurtardı! 00:56
Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! Fenerbahçe Kadıköy'de Kerem'le kazandı! 00:41
F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! F.Bahçe'nin zaferi Almanya'da manşetlerde! 00:41
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 00:41
Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da Türk haftası! İşte UEFA sıralaması 00:41
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi puan durumu! İşte Avrupa Ligi puan durumu! 00:40
F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! F.Bahçe'den Stuttgart'a: Tschüss! 00:40
İşte F.Bahçe'nin kalan maçları İşte F.Bahçe'nin kalan maçları 00:40
Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! Tedesco Alvarez'in pozisyonunu yorumladı! 00:40
Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar Maç bitti ortalık karıştı! İşte o anlar 00:40
Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti! 00:40