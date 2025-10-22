CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız

Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:38 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:44
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zaman gerekiyor. Birçok sebep var. Sebeplerin farkındayız ama şu anda çözecek zamanımız yok. O yüzden acı çekerek gideceğiz. Ama altı ay, bir sene zarfında birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum."

"4 gün önce hiç beklenmeyen bir sonucun ardından böyle bir deplasman zor geliyor. Psikolojisi zor bir maç ama büyük takımlar böyle durumlarda reaksiyon gösterir."

