Taylan bilmecesi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. 52 yaşındaki teknik adam, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda gözden çıkarılan Jonas Svensson'a ilk 11'de şans verdi. Performansıyla tribünlerin protestosuna maruz kalan Norveçli oyuncunun Taylan Bulut'un yerine tercih edilmesi, kafalarda soru işaretine neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili olarak "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Kayserispor maçından sonra da Svensson'la oynadık. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Bunlar çok normal. Önümüzdeki süreçte oynayacak zaman mutlaka bulur" dedi. Taylan Bulut Süper Lig'de sadece Eyüpspor maçında 5 dakika forma şansı bulabildi.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker Peters'ın transferi son anda yatınca Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u kadrosuna dahil etmişti. 19 yaşındaki futbolcunun bonservisine 6 milyon euro ödenmişti. Taylan son olarak Almanya U20 Milli Takımı'na çağrılmıştı.