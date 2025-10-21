CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Taylan bilmecesi

Taylan bilmecesi

Schalke 04’ten transfer edilen gurbetçi oyuncu, cezalı Gökhan Sazdağı’nın yokluğunda maç kadrosuna dahi giremedi. Genç futbolcu ligde sadece 5 dakika süre aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taylan bilmecesi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. 52 yaşındaki teknik adam, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda gözden çıkarılan Jonas Svensson'a ilk 11'de şans verdi. Performansıyla tribünlerin protestosuna maruz kalan Norveçli oyuncunun Taylan Bulut'un yerine tercih edilmesi, kafalarda soru işaretine neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili olarak "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Kayserispor maçından sonra da Svensson'la oynadık. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Bunlar çok normal. Önümüzdeki süreçte oynayacak zaman mutlaka bulur" dedi. Taylan Bulut Süper Lig'de sadece Eyüpspor maçında 5 dakika forma şansı bulabildi.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker Peters'ın transferi son anda yatınca Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u kadrosuna dahil etmişti. 19 yaşındaki futbolcunun bonservisine 6 milyon euro ödenmişti. Taylan son olarak Almanya U20 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

Okan Buruk'a Avrupa piyangosu!
REKLAM - İdefix
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Tedesco için kritik haftalar!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41