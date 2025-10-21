CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Taylan Bulut bilmecesi!

Beşiktaş'ta Taylan Bulut bilmecesi!

Schalke 04’ten transfer edilen Taylan Bulut'un Gökhan Sazdağı’nın yokluğunda maç kadrosuna dahi girememesi tepkilere neden oldu. Beşiktaş'ta bonservisine 6 milyon euro ödenen genç futbolcu ligde sadece 5 dakika süre aldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Taylan Bulut bilmecesi!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi. 52 yaşındaki teknik adam, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşen Gökhan Sazdağı'nın yokluğunda gözden çıkarılan Jonas Svensson'a ilk 11'de şans verdi.

Performansıyla tribünlerin protestosuna maruz kalan Norveçli oyuncunun Taylan Bulut'un yerine tercih edilmesi, kafalarda soru işaretine neden oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili olarak "Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Kayserispor maçından sonra da Svensson'la oynadık. İşler kötü gittiği zaman oynamayan oyuncular gündeme gelir. Bunlar çok normal. Önümüzdeki süreçte oynayacak zaman mutlaka bulur" dedi.

Taylan Bulut Süper Lig'de sadece Eyüpspor maçında 5 dakika forma şansı bulabildi.

6 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş yönetimi, yaz transfer döneminde Bright Osayi Samuel ve Kyle Walker Peters'ın transferi son anda yatınca Schalke 04 forması giyen Taylan Bulut'u kadrosuna dahil etmişti. 19 yaşındaki futbolcunun bonservisine 6 milyon euro ödenmişti. Taylan son olarak Almanya U20 Milli Takımı'na çağrılmıştı.

G.Saray'a Wilfried Singo müjdesi!
Osimhen rekora koşuyor!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! Başakşehir erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanında! 09:50
Osimhen rekora koşuyor! Osimhen rekora koşuyor! 09:48
Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! Ziraat Bankkart-F.Bahçe final maçı detayları! 09:17
Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi Bugünkü maçlar 21 Ekim Salı | Şampiyonlar Ligi'nde zirve mücadelesi 08:14
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Daha Eski
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de flaş İrfan Can gelişmesi! Transfer... 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41