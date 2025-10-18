CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil!

Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:33
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım."

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

"Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." dedi.

