Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ

"İkinci yarıya çok iyi başladık. Cengiz'in golü geldi. Oyunu devam ettirmemiz gerekiyordu. Futbolda olağan değil, iç sahada 3 dakikada 2 gol yemek. Kabul edilebilir değil. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Önümüzde çok uzun ve zor bir yol. Bunu herkesin bilmesi lazım."

"BEŞİKTAŞ'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

"Son 20 dakikada takımın verdiği reaksiyon, 1-0 öndeyken ve 2-3'ü aramak gerekiyorken 3 dakikada 2 gol yiyip kaybetmek Beşiktaş'a yakışan bir durum değil. Önümüzde uzun ve zor bir yol var." dedi.