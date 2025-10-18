Beşiktaş 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal'a evinde Gençlerbirliği şoku!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 19:00
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başkent ekibi 2-1 kazandı.

Beşiktaş 47. dakikada Cengiz Ünder ile öne geçti. 1-0'dan sonra rakip kaleye daha sık giden Gençlerbirliği 79. dakikada David Jurasek(KK) ve 81. dakikada Daryl Franco'nun golleriyle mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ligde 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş 13 puanda kaldı.

Gençlerbirliği ise 8 puana yükseldi.

RIDVAN YILMAZ BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta sol bekte görev yapan Rıdvan Yılmaz, bu sezon Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk kez 11'de maça başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Çek futbolcu David Jurasek'in yerine sezon başında yeniden siyah-beyazlı takıma dahil olan Rıdvan Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.

Bu sezon sadece Göztepe maçında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, ilk kez 11'de görev aldı.

RIDVAN YILMAZ, 1259 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE İLK 11'DE

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, 1259 gün sonra Tüpraş Stadı'nda ilk 11'de maça çıktı.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve 2022 yılında İskoç ekibi Rangers'a transfer olan 24 yaşındaki sol bek, bu sezon başında Beşiktaş'a döndü.

Dolmabahçe'de son olarak 8 Mayıs 2022 tarihinde Fenerbahçe derbisinde görev yapan Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısında boy gösterdi.

SVENSSON, İKİ MAÇ SONRA YENİDEN FORMANIN SAHİBİ

Beşiktaş'ta sağ bek Jonas Svensson, iki maç aranın ardından ilk 11'deki yerine döndü.

Ligde son olarak Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme maçında görev yapan Norveçli futbolcu, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarında formasından uzak kaldı.

Svensson, sarı kart cezalısı Gökhan Sazdağı'nın yerine Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden formasına kavuştu.

CENGİZ ÜNDER, İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlığını atlatan ancak hazır olmayan El Bilal Toure'nin yerine 11'de görev aldı.

Cengiz Ünder, bu sezon Beşiktaş formasıyla 1 gol kaydetti.

Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla Ankara temsilcisine karşı mücadele etti.

