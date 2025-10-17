Yiğit Arslan alev aldı

Beşiktaş GAİN'de Yiğit Arslan, Niners Chemnitz karşısında elde edilen zaferde başrolü oynadı. 6'da 5 üçlük isabetiyle oynayan ve rakip potaya 19 sayı bırakan 29 yaşındaki basketbolcu 23 verimlilik puanıyla maçın adamı oldu. Taraftarlara teşekkür eden Yiğit, "Harika bir atmosfer vardı ve onların sayesinde kazandık. Oynadığımız basketboldan ötürü mutlu olduğumu söyleyemem ancak aldığımız netice itibarıyla mutluyum. Çünkü burada hedeflerimiz var" dedi.
