Ziraat Türkiye Kupası
Yiğit Arslan alev aldı

Yiğit Arslan alev aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş GAİN'de Yiğit Arslan, Niners Chemnitz karşısında elde edilen zaferde başrolü oynadı. 6'da 5 üçlük isabetiyle oynayan ve rakip potaya 19 sayı bırakan 29 yaşındaki basketbolcu 23 verimlilik puanıyla maçın adamı oldu. Taraftarlara teşekkür eden Yiğit, "Harika bir atmosfer vardı ve onların sayesinde kazandık. Oynadığımız basketboldan ötürü mutlu olduğumu söyleyemem ancak aldığımız netice itibarıyla mutluyum. Çünkü burada hedeflerimiz var" dedi.
