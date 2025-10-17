Cerny damgası

Beşiktaş'ın sezon başında Glasgow Rangers'tan renklerine kattığı Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'nda sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde en çok gol fırsatı yaratan futbolcular açıklandı. 27 yaşındaki futbolcu 21 gol pozisyonu ile listenin dördüncü basamağında kendine yer buldu. Cerny ayrıca sağ kanatlar arasında Sofascore rating sıralamasında 6. sırada yer aldı. 25 gol pozisyonu ile Norveç Milli Takımı'nın yıldızı Martin Odegaard listenin zirvesine kuruldu. Arsenalli oyuncuyu, 23'er gol fırsatıyla Sorba Thomas (Galler) ve Sandro Tonali (İtalya) takip etti. Belçika'nın deneyimi oyuncusu Kevin De Bruyne (21), Hollandalı Memphis Depay (19), Hırvat Ivan Perisic (18), Litvanyalı Gvidas Gineitis (18) ve Fransız Michael Olise (17) ilk 10'da yer alan diğer isimler oldu.

HÜCUM HATTINDA EN BÜYÜK KOZ

Çek Milli Takımı'ndan dönen Cerny siyah-beyazlı takımla çalışmalarına devam ediyor. Yıldız oyuncunun antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti sevindiriyor. Cerny yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında ofansta Rafa Silva ile birlikte Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak.