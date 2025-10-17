Avrupa Kartalı tam gaz

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı 2 ayrı kulvarda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyahbeyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda kendi evinde Alman temsilcisi Niners Chemnitz'i 93-88 yendi. Bir önceki sınavında London Lions'u da 99-73 mağlup eden Kartal, turnuvanın favorileri arasında olduğunu gösterdi. Siyahbeyazlı ekip ligde yarın saat 13.00'te Esenler Erokspor ile karşılacak.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı 2 ayrı kulvarda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Siyahbeyazlı takım BKT Avrupa Kupası'nda kendi evinde Alman temsilcisi Niners Chemnitz'i 93-88 yendi. Bir önceki sınavında London Lions'u da 99-73 mağlup eden Kartal, turnuvanın favorileri arasında olduğunu gösterdi. Siyahbeyazlı ekip ligde yarın saat 13.00'te Esenler Erokspor ile karşılacak.