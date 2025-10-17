1 saat 20 dakikalık idman

Beşiktaş Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
