Ndidi göz doldurdu

Wilfried Ndidi, Nijerya’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Lesotho ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıktı. Yeşil-beyazlı takım müsabakadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaşlı yıldız 90 dakika forma giyerken, ikinci golde atağı başlatan pası verdi.
