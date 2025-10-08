Beşiktaş'tan transferde Aleksey Batrakov hamlesi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bekleneni veremeyen Al Musrati, Onana, Chamberlain ve Hadziahmetovic'le yolların ayrılması nedeniyle orta sahada alternatif oyuncusu kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'dan bu bölgeye takviye istemişti. Ancak yazın Wilfried Ndidi ve Orkun Kökçü dışında orta sahaya transfer yapılmamıştı. Beşiktaş yönetiminin ocakta Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov'u gündemine aldığı iddia edildi.

LİDERLİK ÖZELLİĞİ VAR

Orta sahada Orkun ve Ndidi'nin forma giymediği Göztepe maçında sahadan 3-0'lık skorla mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, bu bölgeyi 20 yaşındaki yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş kurmayları, 10 numara, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen ve çok yönlü genç oyuncuyu aynı zamanda geleceğe yatırım olarak düşünüyor. Batrakov kreatif pasları ve liderlik vasıflarıyla Rus futbolunun altın çocuğu olarak gösteriliyor.

Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 15 resmi maçta boy gösteren 20 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.