CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Aleksey Batrakov hamlesi!

Beşiktaş'tan transferde Aleksey Batrakov hamlesi!

Beşiktaş'ta yönetimin Sergen Yalçın’ın orta sahaya takviye istemesi üzerine Aleksey Batrakov'u gündemine aldığı aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan transferde Aleksey Batrakov hamlesi!

Bekleneni veremeyen Al Musrati, Onana, Chamberlain ve Hadziahmetovic'le yolların ayrılması nedeniyle orta sahada alternatif oyuncusu kalmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Başkan Serdal Adalı'dan bu bölgeye takviye istemişti. Ancak yazın Wilfried Ndidi ve Orkun Kökçü dışında orta sahaya transfer yapılmamıştı. Beşiktaş yönetiminin ocakta Lokomotiv Moskova'da forma giyen Aleksey Batrakov'u gündemine aldığı iddia edildi.

LİDERLİK ÖZELLİĞİ VAR

Orta sahada Orkun ve Ndidi'nin forma giymediği Göztepe maçında sahadan 3-0'lık skorla mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, bu bölgeyi 20 yaşındaki yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Beşiktaş kurmayları, 10 numara, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen ve çok yönlü genç oyuncuyu aynı zamanda geleceğe yatırım olarak düşünüyor. Batrakov kreatif pasları ve liderlik vasıflarıyla Rus futbolunun altın çocuğu olarak gösteriliyor.

Aleksey Batrakov'un Lokomotiv Moskova ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon toplam 15 resmi maçta boy gösteren 20 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 3 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.

G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
Fenerbahçe'de Tedesco belirsizliği!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18
Sergen Yalçın'dan o isme destek! Sergen Yalçın'dan o isme destek! 00:18
Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... Tyson Fury ringlere geri dönüyor! Rakibi ve maç tarihi... 00:18
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 00:18