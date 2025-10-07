CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş GAİN 99-73 London Lions (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol EuroCup B Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, İngiliz London Lions'u 99-73'lük skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 23:23
Basketbol EuroCup B Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş GAİN, İngiliz ekibi London Lions'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 99-73'lük skorla mağlup etti.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis, Milos Koljensic, Nick Van Den Broeck

Beşiktaş: Jonah Mathews 5, Berk Uğurlu 12, Vitto Brown 16, Anthony Brown 7, Ante Zizic 17, Devon Dotson 11, Yiğit Arslan 11, Brynton Lemar 11, Ismael Kamagate 9, Canberk Kuş, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

London Lions: Kameron Alexander 7, Tarık Phillip 12, Johnathan Williams 4, Joel Isaac Scott 13, Aaryndeep Rai 2, Deane Williams 8, Amin Adamu 14, Ethan Price 7, Soluade, Karolis Lukosiunas 3, Matthew Goodwin 3

Başantrenör: Tautvydas Sabonis

1. Periyot: 26-15 (Beşiktaş lehine)

Devre: 50-37 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 74-53 (Beşiktaş lehine)

