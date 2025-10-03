Sergen Yalçın-Okan Buruk: 5-2

Derbiyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 10. kez rakip olacak. Geride kalan mücadelelerde Yalçın; Gaziantepspor, Sivasspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve Antalyaspor'u çalıştırırken, Buruk ise Elazığspor, Gaziantepspor, Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındaydı. Söz konusu karşılaşmalarda Sergen Yalçın'ın takımları 5, Okan Buruk'un ekipleri de 2 kez kazandı. 2 maç ise berabere sonuçlandı.
