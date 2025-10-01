Derbi mesaisi başladı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.