40 milyon euroluk adam! Beşiktaş'ın yıldızı en değerli 4 orta saha arasına girdi

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü Benfica'dan kulüp tarihine geçen 25 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine katmıştı. Beşiktaşlı olması ile bilinen milli yıldızın ısrarı transferde önemli rol oynamıştı. CIES Football Observatory (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi Futbol Gözlemevi) 5 büyük lig dışında oynayan orta saha oyuncularının tahmini transfer değerlerini duyurdu. Gün geçtikçe form grafiğinde yükseliş dikkat çeken 25 yaşındaki yıldız, en değerli orta sahalar arasında 40 milyon euro ile 4'üncü sırada yer aldı.

MORA ZİRVEDE

Listede Porto'da forma giyen Rodrigo Mora 50.1 milyon euro ile zirvede. Benfica'nın Shakhtar'dan renklerine bağladığı Georgiy Sudakov 44.8 milyon euro ile 2'nci sırada, Lokomotiv Moskova'da oynayan Aleksey Batrakov ise 41.9 milyon euro ile 3'üncü sırada yer aldı.