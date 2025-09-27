CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Almanya Bundesliga 5. hafta maçınca B. Mönchenglarbach deplasmanına konuk olan Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun attığı gol ve yaptığı 1 asistle büyük alkış topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 20:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 5. hafta maçında adeta şov yaptı.

Borussia Mönchengladbach deplasmanında takımının 3. golünde asist yapan Can Uzun, E. Frankfurt'un 5. golünü de kaydeden isim oldu.

İşte Can Uzun'un kaydettiği gol:

İşte Can Uzun'un asisti:

Fatih Karagümrük - Trabzonspor | CANLI
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması!
DİĞER
Süper Lig'in son 20 yılına damga vuran isimler belli oldu! İşte gol kralları...
Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü! Gündemde Gazze var: "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Fatih Tekke'den Oulai sözleri!
İrfan Can için yönetim harekete geçecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 20:51
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 20:20
Man. City evinde farklı galip! Man. City evinde farklı galip! 20:01
Fatih Tekke'den Oulai sözleri! Fatih Tekke'den Oulai sözleri! 19:39
Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! Arda'nın 1 gol 1 asisti R. Madrid'e yetmedi! 19:31
Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! Liverpool'a G.Saray öncesi C. Palace şoku! 19:27
Daha Eski
Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! Ferdi'li Brighton'dan müthiş geri dönüş! 19:23
Gaziantep FK evinde geri döndü! Gaziantep FK evinde geri döndü! 19:05
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 19:01
Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! Dortmund 3 puanı 2 golle aldı! 18:31
Iğdır FK deplasmanda galip! Iğdır FK deplasmanda galip! 18:28
Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! Madrid derbisinde sahne Arda Güler'in! 18:14