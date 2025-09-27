Can Uzun durdurulamıyor! Milli yıldızdan 1 gol 1 asist

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, 5. hafta maçında adeta şov yaptı.
Borussia Mönchengladbach deplasmanında takımının 3. golünde asist yapan Can Uzun, E. Frankfurt'un 5. golünü de kaydeden isim oldu.
İşte Can Uzun'un kaydettiği gol:
CAN UZUN DURMUYOR, DURDURULAMIYOR! 🧿 pic.twitter.com/Kdmd6ysXkv— S Sport Plus (@ssportplustr) September 27, 2025
İşte Can Uzun'un asisti:
Can Uzun çok ince gördü, Burkardt farkı üçe çıkarttı! 👏 pic.twitter.com/xXXuOUA9z2— S Sport Plus (@ssportplustr) September 27, 2025