Abraham şov

Abraham şov

Ligdeki üç maçlık suskunluğunu Kayseri’de bozan Abraham, attığı golün yanı sıra performansıyla da büyük beğeni topladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Abraham şov

Bu sezon şanssız maçlar çıkartan ve ligde önemli fırsatlardan yararlanamayan Tammy Abraham, Kayseri deplasmanında gerçek kimliğine kavuştu. Uyum sürecini atlatan ve takıma önemli bir katkı vermeye başlayan Abraham, Eyüp maçının ardından ikinci kez fileleri buldu. 3 hafta süren suskunluğunu bozan İngiliz futbolcu, attığı golün dışında da beğeni topladı.

AKAN OYUNDAKİ İLK SAYISI

Eyüp önünde penaltıdan skor bulan Abraham, dün ise akan oyundaki ilk lig golünü kaydetti. Dakikalar 45'i gösterdiğinde Kayseri savunmasının hatalı pasını değerlendirerek topu önüne alan Abaham, rakiplerinin müdahalesine izin vermeden rakip ceza alanına girdi. Şık bir vuruşla kaleci Bilal'i avlayan İngiliz futbolcu, güzel futbolunu golle süslemeyi başardı ve beğeni topladı.

TOPLAMDA YEDİNCİ GOLÜ

Süper Lig'de ikinci kez rakip fileleri havalandıran Abraham, resmi maçlardaki sayısını ise 7'ye yükseltti. Maç sonunda konuşan Abraham, zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

