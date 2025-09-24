CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig’de 1. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş’ın golcüsü Tammy Abraham açıklamalarda bulundu. İşte Abraham’ın açıklamaları… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 22:12
Tammy Abraham: Kazandıkça işler iyiye gidecek

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların golcüsü Tammy Abraham, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Tammy Abraham'ın açıklamaları…

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

"Benim için sürpriz değil, benim her gün idmanlarda gördüğüm çok iyi, kaliteli bir takımımız var. Eksiklerimiz vardı ama galibiyet için yeterli oyuncumuz vardı. Her şeyimizi verdik kazanmak için. Böyle devam etmemiz lazım."

"KAZANDIKÇA İŞLER İYİYE GİDECEK"

"Hala sezonun başındayız, birbirimize alışıyoruz. Son maç benim ve takım için kötü geçti. Bugün kazandık. Kazandıkça işler daha iyiye gidecektir. Ben de bugün gol attığım için mutluyum, her maçı kazanmak istiyoruz."

