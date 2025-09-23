Deplasmanda gol yok

Evinde Eyüpspor ve Başakşehir'i 2-1'lik skorla yenen Beşiktaş'ın deplasman karnesi ise zayıf. Siyah beyazlıların Alanyaspor ve Göztepe ile rakip sahada yapılan karşılaşmalarda hücumda büyük sorun yaşaması dikkat çekti. İki maçta kalesinde tam 5 gol gören Kartal, bu sezon deplasmanda rakip ağları havalandıramadı.
