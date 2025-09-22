CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Deplasman kabusu

Deplasman kabusu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada oynadığı iki maçı kazanarak 6 puan topladı ve taraftarını sevindirdi. Ancak deplasmanda aynı başarıyı gösteremedi; son iki dış saha maçından puan çıkaramadı. 4 karşılaşma sonunda 6 puanda olan siyah-beyazlılar, önümüzdeki hafta oynayacağı erteleme maçıyla deplasman performansını düzeltmek için kritik bir sınav verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Deplasman kabusu
Beşiktaş
