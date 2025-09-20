CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Rıdvan formaya kavuştu

Rıdvan formaya kavuştu

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, dün Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 71'inci dakikada tecrübeli oyuncuyu Jurasek'in yerine oyuna aldı. Böylece Rıdvan Yılmaz tam tamına 1230 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça çıktı. Beşiktaş, Rıdvan'ı 2022'de Rangers'a 4 milyon euroya satmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rıdvan formaya kavuştu
Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, dün Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 71'inci dakikada tecrübeli oyuncuyu Jurasek'in yerine oyuna aldı. Böylece Rıdvan Yılmaz tam tamına 1230 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça çıktı. Beşiktaş, Rıdvan'ı 2022'de Rangers'a 4 milyon euroya satmıştı.
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
Çare Osimhen! Sahalara dönüş tarihi...
DİĞER
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ihtimallerini açıkladı! Galatasaray için şoke eden tahmin...
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi"
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:07
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:07
Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! Iğdır FK İbrahim Üzülmez'i açıkladı! 00:04
Bursaspor yarı finalde! Bursaspor yarı finalde! 00:00
Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! Sergen Yalçın mağlubiyetin ardından konuştu! 23:56
Daha Eski
Kartal İzmir'de kayıp! Kartal İzmir'de kayıp! 23:56
Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." Demirel'den Tedesco sözleri! "Gol sevinçlerindeki tepkisi..." 23:56
Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! Livakovic'in transferinde flaş Modric detayı! 23:56
Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti Inzaghi'den Yusuf kararı! 1 maç izlemesi yetti 23:56
Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... Golden Boy adayları açıklandı! 4 futbolcumuz... 23:56
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 23:56