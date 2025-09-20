Rıdvan formaya kavuştu

Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, dün Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 71'inci dakikada tecrübeli oyuncuyu Jurasek'in yerine oyuna aldı. Böylece Rıdvan Yılmaz tam tamına 1230 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça çıktı. Beşiktaş, Rıdvan'ı 2022'de Rangers'a 4 milyon euroya satmıştı.
Beşiktaş'ın sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz, dün Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 71'inci dakikada tecrübeli oyuncuyu Jurasek'in yerine oyuna aldı. Böylece Rıdvan Yılmaz tam tamına 1230 gün sonra siyah-beyazlı forma altında maça çıktı. Beşiktaş, Rıdvan'ı 2022'de Rangers'a 4 milyon euroya satmıştı.