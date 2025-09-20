CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş 495 gün sonra

495 gün sonra

Beşiktaş’ın kaptanı Necip Uysal, tam 495 gün sonra bir maça ilk 11’de başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
495 gün sonra
12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkan Necip Uysal, o günden sonra bir daha forma şansı bulamamıştı. Tecrübeli oyuncu, dün teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Göztepe maçında ilk 11'de görevlendirildi. Kaptan böylece tam tamına 495 gün sonra ilk 11'de Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmış oldu. Kendisine verilen görevi yerine getiren 34 yaşındaki oyuncu, 70'te ise yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2009'dan bu yana A Takım'da forma giyen Necip, 16 yıllık süreçte 465'inci kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. Necip bu sezon Avrupa Ligi Elemesi'ndeki Shakhtar Donetsk rövanşında sadece 3 dakika görev yapmıştı.
