Haberler Beşiktaş Haklı çıktı

Haklı çıktı

Solskjaer'in yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisi sonrası takıma acil takviye yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Takımdaki zafiyetleri tespit eden 52 yaşındaki teknik adam, yönetimden özellikle stoper, orta saha ve kanada transfer yapılmasını talep etmişti. Serdal Adalı yönetimi Wolfsburg'dan Cerny, Fenerbahçe'den Cengiz ve Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine katarak kanatlara ekleme yapmıştı. Ancak ön libero pozisyonu için düşünülen ve Crystal Palace'ta forma giyen Jefferson Lerma'nın transferi gerçekleşmemişti. Zaman Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Ndidi ve Salih sakat, Orkun ise cezalı olduğu için orta saha bölgesinde problem yaşandı. Yönetimin devre arası transfer döneminde kadro derinliği artırmak için orta sahaya mutlaka takviye yapması bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Solskjaer'in yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın Alanyaspor yenilgisi sonrası takıma acil takviye yapılması gerektiğinin altını çizmişti. Takımdaki zafiyetleri tespit eden 52 yaşındaki teknik adam, yönetimden özellikle stoper, orta saha ve kanada transfer yapılmasını talep etmişti. Serdal Adalı yönetimi Wolfsburg'dan Cerny, Fenerbahçe'den Cengiz ve Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine katarak kanatlara ekleme yapmıştı. Ancak ön libero pozisyonu için düşünülen ve Crystal Palace'ta forma giyen Jefferson Lerma'nın transferi gerçekleşmemişti. Zaman Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Ndidi ve Salih sakat, Orkun ise cezalı olduğu için orta saha bölgesinde problem yaşandı. Yönetimin devre arası transfer döneminde kadro derinliği artırmak için orta sahaya mutlaka takviye yapması bekleniyor.

