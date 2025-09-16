Orkun’un kırmızı kartına itiraz

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı bildirildi. Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.