Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Orkun'un kırmızı kartına itiraz

Orkun'un kırmızı kartına itiraz

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı bildirildi. Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Orkun’un kırmızı kartına itiraz

Beşiktaş, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Orkun Kökçü için harekete geçti.Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcunun cezasının iptali talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Yönetimin, kararın hatalı olduğunu düşündüğünü belirterek resmi itiraz sürecini başlatma kararı aldığı bildirildi. Kulüp avukatları, gerekli belgeleri hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruyu en kısa sürede yapacak.

