Yükseliş zamanı

Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile kısa sürede büyük bir değişim geçirdi. Gelenler ve gidenlerle takım adeta kabuk değiştirdi. Yaz transfer dönemi Jota Silva ile kapandı. Artık Kartal’ın yükseliş devri
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarında yaptığı hamlelerle 2025-2026'da yeni bir "kimlik" ile taraftarlarının karşısına çıkacak. Siyahbeyazlı takım, kadrosuna 12 futbolcu katarken, 25 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Beşiktaş'taki "kimlik" değişimi, teknik direktör koltuğuna da yansıdı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırken, yerine siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi.