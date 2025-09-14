CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yükseliş zamanı

Yükseliş zamanı

Beşiktaş, efsane ismi Sergen Yalçın ile kısa sürede büyük bir değişim geçirdi. Gelenler ve gidenlerle takım adeta kabuk değiştirdi. Yaz transfer dönemi Jota Silva ile kapandı. Artık Kartal’ın yükseliş devri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yükseliş zamanı
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarında yaptığı hamlelerle 2025-2026'da yeni bir "kimlik" ile taraftarlarının karşısına çıkacak. Siyahbeyazlı takım, kadrosuna 12 futbolcu katarken, 25 oyuncuyla da yollarını ayırdı. Beşiktaş'taki "kimlik" değişimi, teknik direktör koltuğuna da yansıdı. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılırken, yerine siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın getirildi.
Kadıköy'de dev randevu! İşte ilk 11'ler
Okan Buruk: Osimhen'in durumu...
DİĞER
İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Akkaş annesi Perihan Savaş ile Harbiye’de böyle görüntülendi! "Burası bambaşka!"
CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Asensio ile ilgili flaş iddia! "Morata gibi olabilir"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:08
Sergen Yalçın: Ciddi derecede... Sergen Yalçın: Ciddi derecede... 23:45
Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! Beşiktaş 90+1'de 3 puanı kaptı! 23:45
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 23:45
Okan Buruk: Osimhen'in durumu... Okan Buruk: Osimhen'in durumu... 23:45
Daha Eski
İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller İtalya'da Türk düellosu! İşte o goller 23:45
Cimbom 2. yarıda kazandı Cimbom 2. yarıda kazandı 23:45
Samsun'da kazanan Antalyaspor! Samsun'da kazanan Antalyaspor! 23:45
Arda yine sahnede! Arda yine sahnede! 23:45
Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! Eyüpspor-G.Saray maçında gole ofsayt engeli! 23:45
Alanyaspor Konya'da kazandı! Alanyaspor Konya'da kazandı! 23:45