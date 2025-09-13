Vaclav Cerny: Ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı ekip ile ilk maçına çıkan isimlerden Vaclav Cerny, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE VACLAV CERNY'NİN AÇIKLAMALARI

"Benim için galibiyetle başlamak çok güzel. Oyunu domine ettik. 2 golle maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz."

"Önceliğim sağ kanat ama geldiğimde söyledim, ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olmak istiyorum, önemli olmak istiyorum. Sağ kanat sol kanat 8 numara fark etmez. Takıma yardım etmek, gol katkısı vermek istiyorum."

"İlk gün hocamızla güzel bir diyaloğumuz oldu. Beklediği şeyleri bana çok net anlattı. Benim için her şey çok net. Burada çok iyi karşılandım. Benim için Beşiktaş'ta olmak çok önemli. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Herkesi ve aynı zamanda kendimi mutlu etmek istiyorum."