CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yeni kanat Jota

Yeni kanat Jota

. El Correo’nun aktardığı gelişmeye göre deneyimli savunmacının şu anda Bilbao’da oynayacağı, FIFA’dan gelen olumlu haberle beraber rahatladığı aktarıldı. Athletic Bilbao’nun muhabiri Ortiz de Lazcano yaptığı açıklamada “Laporte, Türkiye’ye gitmeyi reddediyor. Sadece Athletic Bilbao’da oynamak istiyor” diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni kanat Jota

Transfer döneminde Beşiktaş'ı en çok zorlayan konu sol kanat transferiydi. Siyah-beyazlı yönetim yaz transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Nottingham Forest'te kariyerini sürdüren Jota Silva ile anlaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için İngiliz temsilcisiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Kartal'ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edeceği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası sol kanat, orta saha ve savunmaya takviye yapılmasını talep etmişti. Jota Silva, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 1 maça çıktı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Portekizli yıldız ayrıca sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.

G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
'Gözleri KaraDeniz'de Azil intikam için İstanbul’a gelir
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Daha Eski
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10
Osimhen'den büyük fedakarlık! Osimhen'den büyük fedakarlık! 00:10
Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! Beşiktaş'ın yıldız isminden kötü haber! 00:10