Yeni kanat Jota

Transfer döneminde Beşiktaş'ı en çok zorlayan konu sol kanat transferiydi. Siyah-beyazlı yönetim yaz transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Nottingham Forest'te kariyerini sürdüren Jota Silva ile anlaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız için İngiliz temsilcisiyle anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberde Kartal'ın yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer edeceği belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası sol kanat, orta saha ve savunmaya takviye yapılmasını talep etmişti. Jota Silva, bu sezon Nottingham Forest formasıyla 1 maça çıktı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Portekizli yıldız ayrıca sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev yapabiliyor.