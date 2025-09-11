CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Rota Brezilya

Rota Brezilya

Kanat bölgesine takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen 27 yaşındaki Ferreirinha’yı gündemine aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Rota Brezilya

Beşiktaş, uzun süredir kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine takviye arayışını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen 27 yaşındaki Ferreirinha ile ilgileniyor. Kulüp yönetimi, transfer döneminde birçok farklı alternatifi değerlendirirken, Brezilyalı oyuncunun şartlarını da detaylı bir şekilde araştırıyor. Beşiktaş'ın, transferde hız kazanarak kadrosunu güçlendirme hedefiyle Ferreirinha için temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Ferreirinha'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sao Paulo formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

