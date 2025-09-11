Rota Brezilya

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, uzun süredir kadrosunu güçlendirmek için kanat bölgesine takviye arayışını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda sürpriz bir ismi gündemine aldı. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen 27 yaşındaki Ferreirinha ile ilgileniyor. Kulüp yönetimi, transfer döneminde birçok farklı alternatifi değerlendirirken, Brezilyalı oyuncunun şartlarını da detaylı bir şekilde araştırıyor. Beşiktaş'ın, transferde hız kazanarak kadrosunu güçlendirme hedefiyle Ferreirinha için temaslarını yoğunlaştırması bekleniyor.

Ferreirinha'nın mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sao Paulo formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.