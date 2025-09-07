Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi! Federico Chiesa ve Aymeric Laporte...

Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan sağ kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmeye hazır. Beşiktaş, 27 yaşındaki yıldız için Liverpool'a 10 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi, Chiesa için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, deneyimli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma kazandırmayı hedefliyor. Öte yandan, Chiesa'nın Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almaması, transfer sürecini kolaylaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

STOPERE LAPORTE

Beşiktaş'ın Aymeric Laporte için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a resmi teklif yaptığı ve görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. İspanyol stoperin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Savunmanın bel kemiği olarak düşünülen Laporte, tecrübesi ve liderliğiyle takımın arka hattını güçlendirecek. İspanyol oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir başka faktör olarak dikkat çekiyor.