    Beşiktaş
    Fenerbahçe
    Galatasaray
    Trabzonspor
    Futbol
    Basketbol
    Ziraat Türkiye Kupası
    DİZİ
    Diğer Sporlar
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan çifte transfer hamlesi! Federico Chiesa ve Aymeric Laporte...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosunu Vaclav Cerny eklemesiyle güçlendiren Beşiktaş, iki yıldız isim için harekete geçti. Liverpool forması giyen Federico Chiesa için kesenin ağzını açan siyah beyazlıların Aymeric Laporte için de görüşme masasında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, İtalyan sağ kanat oyuncusu Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmeye hazır. Beşiktaş, 27 yaşındaki yıldız için Liverpool'a 10 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ancak İngiliz ekibi, Chiesa için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, deneyimli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma kazandırmayı hedefliyor. Öte yandan, Chiesa'nın Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almaması, transfer sürecini kolaylaştırabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

STOPERE LAPORTE

Beşiktaş'ın Aymeric Laporte için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a resmi teklif yaptığı ve görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. İspanyol stoperin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı. Savunmanın bel kemiği olarak düşünülen Laporte, tecrübesi ve liderliğiyle takımın arka hattını güçlendirecek. İspanyol oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir başka faktör olarak dikkat çekiyor.

