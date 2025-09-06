2 oyuncu yolcu

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni bir döneme girerken transfer ve ayrılıklara odaklandı. Yönetim, yabancı kontenjanını azaltarak kanat bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Jonas Svensson, ve Joao Mario ayrılığın eşiğinde. Svensson'a başta Antalyaspor olmak üzere Süper Lig'den çok sayıda teklif gelirken, Norveçli savunmacının bu hafta karar vermesi bekleniyor. Portekizli Joao Mario'nun ise bonservisiyle ayrılması yüksek ihtimal. Kadrosunda düşünmediği yabancı oyuncular ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, Yalçın'ın verdiği rapora göre hareket ediyor.