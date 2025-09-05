Cerny'nin lisansı çıktı

Beşiktaş yönetimi, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Siyah-beyazlılar 81 numaralı formayı giyecek olan Çek futbolcunun lisansını çıkarttı. 28 yaşındaki yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Başakşehir maçında takımdaki yerini alabilecek.
