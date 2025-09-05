CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Raul Asencio sürprizi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Raul Asencio sürprizi!

Beşiktaş'tan transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asencio için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Raul Asencio sürprizi!

Beşiktaş 2 yabancı genç oyuncu kontenjanından birini savunmaya ayırdı. Siyah-beyazlılar, Real Madrid'in genç yeteneği Raul Asencio için Real Madrid'in kapısını çaldı. Yöneticiler sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 22 yaşındaki stoper için kiralama teklifi yaptı.

Eflatun-beyazlı takımın genç oyuncunun mukavelesini uzatıp transfere izin vereceği öğrenildi.

GARANTİ VERİLECEK

Siyah-beyazlıların Real Madrid'i ikna etmek için sözleşmeye oynatma garantisi maddesi ekleyeceği aktarıldı. 40 milyon euro piyasa değerine sahip olan Asencio, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 maçta toplam 121 dakika forma şansı bulurken, LaLiga'da ise bu sezon süre alamadı. Genç oyuncu stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.

G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
G.Saray'ın Hakan ısrarı! İtalyanlara transfer baskısı..
DİĞER
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
F.Bahçe'den Alaba sürprizi!
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dört dörtlük Ispartaspor Dört dörtlük Ispartaspor 00:31
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! 23:59
Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! 23:59
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 23:59
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! 23:59
Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu 23:59
Daha Eski
Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 23:58
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 23:58
Bursa evinde farklı turladı! Bursa evinde farklı turladı! 23:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 23:58
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 23:58
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 23:58