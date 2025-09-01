Beşiktaş'ta Andre Onana Genoa'ya kiralandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, resmi web sitesinden Jean Onana'nın sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:05 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 16:13
Beşiktaş, Jean Onana'nın 2025/26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır.

Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.

