Beşiktaş'ta Andre Onana Genoa'ya kiralandı!

Beşiktaş, Jean Onana'nın 2025/26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İfadeleri yer aldı.
Resmi Açıklama | Jean Onana Başarılar Jean Onana 🦅 🔗 https://t.co/Mb69jTDPn5 pic.twitter.com/HmmWCMarDL— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 1, 2025