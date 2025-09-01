Beşiktaş'ta Andre Onana Genoa'ya kiralandı!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Jean Onana'nın 2025/26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.