Aynı tas aynı hamam

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Konferans Ligi'nden elenerek taraftarlarını üzen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlı takım ilk yarıda oldukça etkisiz bir futbol ortaya koydu. 8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal'ın geri pasında araya giren Ogundu çaprazdan vurdu, top az farkla dışarı gitti. 45+5'te Ogundu'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı İbrahim gole çevirdi: 1-0. İlk yarıyı ev sahibi önde kapadı.

TOURE BOŞ KALEYE ATAMADI

İkinci yarıda Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. 62'de El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul topu son anda çeldi. 67'de Jurasek ortaladı, Toure arka direkte topu boş kaleye gönderemedi. 76'da ani atakta savunmanın arkasına sarkan Güven Yalçın, düzgün bir vuruşla farkı ikiye yükseltti: 2-0. 89'da Djalo'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmadı siyah-beyazlılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.