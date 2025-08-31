TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Keny Arroyo için anlaşma tamam!

Brezilya basınından UOL'ün haberine göre Cruzeiro, Beşiktaş forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo için prensip anlaşmasına vardı.
Transferin bedeli 7 milyon euro olarak belilrtildi ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Arroyo, kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı aldı.
Ekvador Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan oyuncu, UOL'ün haberine göre Cruzeiro'nun geleceğe dönük yatırımlarından biri olarak görülüyor.
