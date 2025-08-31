TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Keny Arroyo için anlaşma tamam!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Brezilya basınından UOL'ün haberine göre Cruzeiro, Beşiktaş forması giyen Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo için prensip anlaşmasına vardı.

Transferin bedeli 7 milyon euro olarak belilrtildi ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Arroyo, kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı aldı.

Ekvador Milli Takımı'nda 2 maçta görev alan oyuncu, UOL'ün haberine göre Cruzeiro'nun geleceğe dönük yatırımlarından biri olarak görülüyor.

İŞTE O HABER