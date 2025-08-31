TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Jean Onana İtalya yolcusu!

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini fesheden, Al Musrati'yi de Verona'ya kiralık olarak gönderen siyah-beyazlılar, bir ismi daha takımdan göndermek amacıyla masaya oturdu.
Tuttosport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Jean Onana'yı tekrar kadrosuna kattı. Kiralık olarak gerçekleşecek transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Onana'nın İtalya yolunda olduğu ve Genoa-Juventus maçını tribünden izleyeceği ifade edildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'ya kiralık olarak gönderilen ve 9 maçta forma giyen Kamerunlu oyuncu, 298 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
