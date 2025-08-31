TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Jean Onana İtalya yolcusu!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta, kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrılıyor. Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini fesheden, Al Musrati'yi de Verona'ya kiralık olarak gönderen siyah-beyazlılar, bir ismi daha takımdan göndermek amacıyla masaya oturdu.

Tuttosport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Jean Onana'yı tekrar kadrosuna kattı. Kiralık olarak gerçekleşecek transferin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Onana'nın İtalya yolunda olduğu ve Genoa-Juventus maçını tribünden izleyeceği ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Genoa'ya kiralık olarak gönderilen ve 9 maçta forma giyen Kamerunlu oyuncu, 298 dakika süre aldı. 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

