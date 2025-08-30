Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Gabriel Paulista...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak Gabriel Paulista için sakatlık açıklaması yapıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Gabriel Paulista'nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista'nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.