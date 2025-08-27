TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Keny Arroyo'dan olay yanıt!

Beşiktaş'ta Keny Arroyo gündemi yaşanıyor. Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon Euro'luk teklifi reddeden siyah-beyazlılarda, Kolombiyalı oyuncunun transferiyle alakalı ilgi azalmış değil.

CNN Brasil'in haberine göre Cruzeiro, oyuncu için Beşiktaş ile görüşmelere devam ediyor ve yapılacak teklif için bu hafta içerisinde cevap bekliyor. son dönemde çıkan transfer söylentileriyle birlikte Cruzeiro taraftarları sosyal medyada Keny Arroyo'nun hesaplarını yorum yağmuruna tuttu ve oyuncuya kulübe gelmesi için çağrıda bulundu. Arroyo ise taraftarların yorumlarından bir tanesine 'dua' emojisi ile karşılık verdi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 14 maçta süre alan Arroyo, 2 gollük performans sergiledi. 2006 doğumlu oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

