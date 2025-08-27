CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Keny Arroyo'dan olay yanıt!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcusu Keny Arroyo'dan sosyal medyada dikkat çeken bir davranış geldi. Futbolcunun, bir taraftarın "Come to Cruzeiro" yazısına verdiği yanıt gündem oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 11:41
Beşiktaş'ta Keny Arroyo gündemi yaşanıyor. Cruzeiro'dan gelen 7.5 milyon Euro'luk teklifi reddeden siyah-beyazlılarda, Kolombiyalı oyuncunun transferiyle alakalı ilgi azalmış değil.

CNN Brasil'in haberine göre Cruzeiro, oyuncu için Beşiktaş ile görüşmelere devam ediyor ve yapılacak teklif için bu hafta içerisinde cevap bekliyor. son dönemde çıkan transfer söylentileriyle birlikte Cruzeiro taraftarları sosyal medyada Keny Arroyo'nun hesaplarını yorum yağmuruna tuttu ve oyuncuya kulübe gelmesi için çağrıda bulundu. Arroyo ise taraftarların yorumlarından bir tanesine 'dua' emojisi ile karşılık verdi.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 14 maçta süre alan Arroyo, 2 gollük performans sergiledi. 2006 doğumlu oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

