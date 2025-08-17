Ole Gunnar Solskjaer: Rakip kaleci çok iyi oynadı ama...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk maçta İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer, açıklamalarda bulundu.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

Bugün takımı çok beğendim. Maça yaklaşımlarını çok beğendim. Önde bastık ve çok iyi bir savaşma ruhu gösterdik. Çok fazla şans bulduk. Rakip kaleci çok iyi oynadı ama yılmadık ve son dakikalarda Rafa ile galibiyeti aldık.

Ligin ilk haftasında 1 puan ile 3 puan arasında çok büyük fark var.

Çok tutkulu oynadık. Çok mutluyum. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Savaş ruhunu gösterdik, Beşiktaş ruhunu gösterdik. Oyuncularımın hepsi formaları için oynadı ve savaşarak oynadı.